-''ÇİZME''DE NAYLON TORBA YASAĞI ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - İtalya'da naylon torba yarından itibaren tamamen yasaklanıyor. Avrupa'nın naylon torbanın en çok kullanıldığı ülkelerinden biri olan İtalya'da alışverişlerde doğada çözünebilen, kumaştan ya da kağıttan torbalar kullanılabilecek. İtalyanlar yılda 20 milyon naylon torba kullanıyor, bu da kişi başına ortalama 300 torbadan fazla kullanıldığı anlamına geliyor. Yasağa destek verenler, üretiminde petrol kullanılan ve çözünmesi onlarca yıl alan naylon torbaların çevre felaketi olduğunu belirtiyor. İtalya'da naylon torbalarla ilgili olarak aşamalı uygulanmak üzere çıkarılan yasak 2006'da kabul edilmişti.