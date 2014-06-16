Çizgi teknolojisi 'pozisyon gol' dedi, Fransa Honduras'ı 3-0'la geçti

Dünya Kupası E Grubu'nda Fransa, zayıf rakibi Honduras'ı Benzema'nın yıldızlaştığı maçta 3-0 mağlup etti ve grupta liderlik koltuğuna oturdu. Bu maçta Fransa'nın ikinci golü, Gol Çizgisi Teknolojisi'nin yardımıyla verildi.

2010 Dünya Kupası çeyrek final maçında Almanya karşısında İngiltere formasıyla mücadele eden Frank Lampard’ın gol çizgisini geçen şutunun 'gol mü değil mi?' tartışmaları yaratmasının ardından 2014 Dünya Kupası’nda gol teknolojisi kullanımına geçildi.

Resmi olarak kullanılmaya başlanan gol teknolojisi, Fransa-Honduras karşılaşmasında son sözü söyledi.

Maçın Fransa'nın 1-0 üstünlüğü ile devam eden 47. Dakikasında sağ kanattan gelen topa Karim Benzema gelişine vurdu. Top önce direğe çarptı daha sonra çizgi üzerindeki kaleciye çarptı. Kaleci bu topu ilk etapta bloke edemedi ancak daha sonra tutabildi. Kalecinin topu tutmasından sonra ise gözler hakem heyetine çevrildi. Hakemler kısa süre içinde topun çizgiyi geçtiğini belirterek golü verdi.

Dünya Kupası E Grubu'nun ilk maçında İsviçre, Ekvador'u 2-1 yenerken, Fransa'da Honduras ile karşı karşıya geldi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, kağıt üzerinde turnuvanın en zayıf takımlarından birisi olarak gösterilen Honduras karşısında Fransızlar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan yıldızları Franck Ribery olmadan sahaya çıktı.

Ancak buna rağmen güçlü Fransa, ilk dakikadan itibaren rakibi üzerinde ciddi bir baskı kurdu.

İlk gol tehlikesi de 15. dakikada geldi. Sağ taraftan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta top Honduras savunmasından sekti ve Matuidi'nin önünde kaldı. Onun etkili vuruşunda ise Honduras kalecisi Valladares son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Baskısını dakikalar ilerledikçe artıran Fransa, 23'te bir kez daha gole çok yaklaştı. Bu kez sol taraftan etkili olan Fransızlar'da Patrice Evra, arka direğe etkili bir orta kesti. O noktada savunmanın üzerinden iyi yükselen Antoine Griezmann'ın kafa vuruşu üst direkten döndü.

Fransa'nın beklediği gol ise devrenin son dakikalarında geldi. Valbuena'nın ortasını kontrol etmek isteyen Pogba, Wilson Palacios'un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda ikinci sarı kartını gören Palacios, oyundan atılırken Honduras takımı 10 kişi kaldı.

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Karim Benzema, Honduras ağlarını havalandırdı ve takımını devre biterken penaltıdan 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Fransa, 10 kişi oynayan rakibi karşısında tamamen oyunu rakip sahaya yıktı. Ve Fransızlar'ın ikinci golü bulması da fazla sürmedi. 48. dakikada Yohan Cabaye'ın arka direğe yerden ortasına dokunan Karim Benzema, topu direğe nişanladı. Ancak direkten dönen topu kontrol etmek isteyen Honduras kalecisi Valladares, topu kendi ağlarına gönderdi. Bu pozisyonda devreye giren Gol Çizgisi Teknolojisi, hakeme gol sinyalini gönderdi ve Fransa 2-0 öne geçti.

Honduras'ın kaleyi ilk bulan ancak Lloris'i pek de zorlamayan şutu, dakikalar 68'i gösterdiğinde geldi.

Fransa, 72. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Debuchy'nin ceza sahası dışından sert şutu savunmadan sekerken, Benzema'nın önünde kaldı. Karim Benzema'nın sert şutu ağlarla buluştu ve Fransa skorda iyice rahatladı.

Fransızlar kalan dakikaları da rahat bir şekilde geçirdi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, E Grubu'nda liderliğe oturdu.