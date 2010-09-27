-ÇİZGİ ROMAN KAHRAMANI MÜSLÜMAN ÇOCUK ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - Çizgi roman hayranları yakında baş kahramanı tekerlekli sandalyeye mahkum ancak süper güçlere sahip bir Müslüman çocuk olan yeni bir çizgi romanla tanışacak. Yeni süper kahraman fikri, Amerikalı hayırsever ve iş adamı Jay T.Snyder'ın kurduğu kar amacı gütmeyen Open Hands Initiative (Açık Eller Girişimi) adlı kuruluşun Şam'da geçen ay yaptığı ve engelli Amerikalı ile Suriyeli gençleri bir araya getiren bir toplantıda ortaya çıktı. Yeni süper kahramanın son hali henüz kesinleşmese de ilk eskizlere göre, mayın patlaması sonucu ayaklarını kaybeden Müslüman erkek çocuk, beyin gücüyle metalleri kontrol edebildiğini keşfetmesinin ardından ''Gümüş Akrep'' oluyor. Çizgi romanı yayımlayacak Liquid Comics yayınevinin kurucularından ve Başkanı Sharad Devarajan, genç insanların fikirlerine çizimlerde ve hikayelerde yer vermeye çalıştıklarını belirterek, baş kahramanı engelli bir müslüman çocuk olan çizgi romanı Kasım başında Arapça ve İngilizce piyasaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Hayırsever iş adamı Snyder da ABD Başkanı Barack Obama'nın Müslüman dünyasına ulaşma çabalarını dile getirdiği Ocak 2009'daki konuşmasından esinlendiğini belirterek, geçen ay 12 engelli Amerikalı genci Suriyeli engelli arkadaşlarıyla tanışmaları için Şam'a götürdüğünü ve her şeyin bu seyahatte ortaya çıktığını anlattı. Çocuklar, hangi süper güce sahip olmak istedikleri sorulduğunda, hiçbiri engellerinin tedavi edilmesini istemedi ancak sınırsız hayal güçleriyle herkesi hayran bıraktı. Arapça 50 bin çizgi romanın önce Suriye'de sonra da başka bir Orta Doğu ülkesinde dağıtılması öngörülüyor. Çizgi roman, ayrıca Open Hands ve Liquid Comics'in internet sayfalarında da ücretsiz tüm dünya tarafından takip edilebilecek.