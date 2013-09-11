'Çizgi filmlerde uçanlar çocuklar için tehlikeli; biz padişah izleteceğiz'

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TRT Çocuk’ta Osmanlı padişahlarının hayatını anlatan çizgi filmler yayınlayacaklarını söyledi. Şahin, “Osman Bey’den başlayacağız 2. Abdülmecid’e kadar geleceğiz. Bu çizgi filmle çocuklar tarihimizi öğrenecek. Ancak diğer çizgi filmlerde hayal ürünü varlıklar, uçanlar, kaçanlar, uzaylılar, doğaüstü yaratıklar var. Bu çocuklar için tehlikeli” dedi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in Yeni Akit gazetesinde yer alan röportajının ilgili kısmı şöyle:

- Çocuk kanalı neden bu kadar öne çıktı? TRT Çocuk kanalının diğerlerinden farkı nedir?

- TRT Çocuk göreve geldiğimizde kurduğumuz ilk kanal. Ben Türkiye’de bir değişim olacaksa çocuklara yapılacak yatırımla olacağına inanıyorum. Özel kanallar ticari amaçlı kurulduğu için yabancı ülkelerde yayınlanan çizgi filmleri kendi kanallarında yayınlıyorlar. Biz ise kamu kanalıyız. Kendi karakterimizi oluşturuyoruz, kendi kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi katıyoruz.

Uzaylılar çocuklar için tehlikeli

Örneğin, Çınar isimli bir çalışmamız var. Burada Osmanlı padişahlarını anlatacağız. Osman Bey’den başlayacağız 2. Abdülmecid’e kadar geleceğiz. Bu çizgi filmle çocuklar tarihimizi öğrenecek. Ancak diğer çizgi filmlerde hayal ürünü varlıklar, uçanlar, kaçanlar, uzaylılar, doğaüstü yaratıklar var. Bu çocuklar için tehlikeli diye düşünüp büyük paralarla kendi filmlerimizi çekip çocuklara sunuyoruz. Onlar da ilgi ile izliyorlar.