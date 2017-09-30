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Çivrilli müzisyen tüfekle intihar etti

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde müzisyenlik yapan 40 yaşındaki Murat Perk, evinde av tüfeğiyle yaşamına son verdi

30 Eylül 2017 21:23

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çivril İlçesi\'nde müzisyenlik yapan 40 yaşındaki Murat Perk, evinde av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Çarşı Mahallesi\'nde yaşayan 2 çocuk babası Murat Perk, dün rahatsız olduğunu söyleyerek işe gitmedi. Piyanist Perk, bu sabah eşi bahçedeyken, evinin oturma odasında, saat 10.30 sıralarında, başına av tüfeğini dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyup eve koşan eşi, Murat Perk\'in kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Perk\'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Murat Perk\'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
İçine kapanık biri olarak tanınan Perk\'in intihar nedeninin belirlenmes için çalışma başlatıldı.

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