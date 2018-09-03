Çivril'deki Elma Festivali'nde Hande Yener konseri

Tünay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde düzenlenen 22\'nci Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali\'nde, pop müzik şarkıcısı Hande Yener sahneye çıktı.

Çivril\'de bu yıl 22\'ncisi düzenlenen Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok misafire ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Meydanı\'nda başlayan ve 4 gün süren festivalin son gününde en yavaş bisiklet sürme yarışması, ayçiçeği çekirdeği yeme yarışması, en iyi elma ve şeftali yetiştiriciliği yarışması, en iyi elmalı pasta yarışması ve elma güzeli yarışması yapıldı.

Festivalin kapanış konserini şarkıcı Hande Yener verdi. Sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı konserde enerjik görüntüsüyle dikkat çeken Yener, dans ekibiyle sergilediği performansla alkış aldı. Çivril\'e ilk defa geldiğini söyleyen Hande Yener, çok memnun kaldığını belirtti.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Çivril Belediye Başkanı AK Partili Gürcan Güven, Hande Yener\'e plaket takdim etti. Başkan Güven, \"Festivalimizin 4\'üncü günü, gündüz bölümünde çok eğlenceli yarışmalarla keyifli saatler yaşadık. Hande Yener konseriyle Çivril\'de muhteşem bir gece yaşattık\" dedi.



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