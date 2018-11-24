Çivili cinayet şüphelisine ev hapsi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde, yolda karşılaştığı eski eniştesi Ferzande Güzel\'i (48) bacağına çivi saplayarak, ölümüne neden olan Kadir S. (27) hakkında mahkeme ev hapsi kararı verdi.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında İsmail Sivri Bulvarı 346 numara yakınlarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti;

Kadir S., yolda yürüdüğü sırada ablasının bir süre önce olaylı bir şekilde boşandığı eşi Ferzande Güzel ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadir S., Güzel\'in bacağına çivi sapladı. Yaralanan Güzel, kanlar içinde yere yığıldı. Kadir S. ise kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, aort damarı parçalanan ve aşırı kan kaybeden Güzel\'i ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Güzel, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ferzande Güzel\'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Olayın ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadir S.\'yi yakalandı. Cinayet Büro Amirliği\'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kadir S.\'ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

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