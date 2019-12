-Civelek: ''Her türlü hazırlık içindeyiz'' YALOVA (A.A) - 11.11.2011 - Yalova Valisi Esengül Civelek, İzmit-Gölcük seferini yapan yolcu vapurunun kaçırılmasıyla ilgili olarak, Yalova'da her türlü tedbirin alındığını bildirdi. Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Deniz polisi ile İDO ile her türlü tedbiri alıyoruz. Vapur yönünü bize çevirirse her türlü hazırlık içindeyiz'' dedi. Tedbirler kapsamında, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü önünde, Emniyete ait bir hız teknesi ile bir zodyak bot, Deniz Limanı Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de motorları çalışır vaziyetteki 2 teknenin önünde hazır durumda bekletiliyor.