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Cıvadan etkilenen öğretmen ve öğrencilerin durumu iyi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, bir ortaokulda yapılan deney sırasında, yere düşen termometreden etrafa saçılan cıva nedeniyle tedaviye alınan 6 öğrenci ile öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edileceği belirt

16 Şubat 2018 14:36

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Çeltikçi ilçesinde, bir ortaokulda yapılan deney sırasında, yere düşen termometreden etrafa saçılan cıva nedeniyle tedaviye alınan 6 öğrenci ile öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edileceği belirtildi.
Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyü ortaokulunun 5\'inci sınıfında, dün sabah fen bilgisi dersinde yapılan erime noktaları ölçme deneyi sırasında, cıvalı termometre yere düşerek kırıldı. Termometreden etrafa saçılan cıva, öğretmen E.K. ile öğrenciler İ.A., O.P., D.B., E.B., R.Ö ve B.A.\'ya bulaştı. Öğrenciler ve öğretmen, ellerindeki kaşıntı şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Öğretmen ile 6 öğrenci, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi\'ne sevk edildi.
BUGÜN TABURCU EDİLECEKLER
Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermet Aygören, öğretmen ve öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Öğretmen ile 6 öğrencinin, tedbir amaçlı daha donanımlı Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi\'ne sevk edildiğini kaydeden Aygören, \"Bugün son tetkikleri yapılacak. Öğleden sonra taburcu olup, Burdur\'a gelecekler\" dedi.

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