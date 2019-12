-CIVA, LEYLEKLERİ EŞCİNSEL YAPIYOR ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Cıvaya maruz kalan erkek leylekler, dişiler yerine hemcinsleriyle yuva yapabiliyor ve daha az çiftleşiyor. Yıllardır civanın insan için tehlikeli olabileceği, bu ağır metalin besin zincirinde birikmesinin anne karnındaki bebeğin ve çocukların nörolojik gelişimine zarar verebileceği biliniyordu. Ancak ABD'nin Florida Üniversitesinden iki araştırmacı, cıvaya maruz kalmanın "ilginç bir sonucu" olduğunu da gördü. Araştırmacılar, doğal ortamlarından uzaklaştırdıkları beyaz leyleklerin yiyeceklerine cıva ekledi ve cıvaya en fazla maruz kalan erkek leyleklerin daha az çiftleştiğini, eşcinsel eğilimler gösterdiğini belirledi. "Proceedings of the Royal Society" dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atan Peter Frederik ve Nilmini Jayasena, 160 leyleği, her birinde 20 erkek ve 20 dişi bulunan 4 gruba ayırdı. Üç gruba üç yıl boyunca düşük dozda (milyonda 0,05-0,3 partikül), civanın en zehirli hali olan metilcıva verdi, 4. gruptakilere ise cıva verilmedi. Daha fazla cıvaya maruz kalan leyleklerde çiftleşme oranının daha az olduğu, bir dişiyle yuva yapmak yerine birçok erkek leyleğin başka bir erkek leylekle yuva yapmayı tercih ettiği görüldü. Düşük dozda civanın bile doğada kuşlara önemli etkilerinin olabileceğini belirten bilim adamları ancak bu bulgulardan, cıvaya maruz kalan erkeklerin eşcinsel olacağı sonucunun çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.