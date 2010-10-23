-CIUDAD JUAREZ'DE YİNE KATLİAM: 13 ÖLÜ CIUDAD JUAREZ (A.A) - 23.10.2010 - Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasındaki savaşın kana buladığı Ciudad Juarez kentinde bir ev partisine düzenlenen saldırıda 13 genç öldürüldü, 15 kişi de yaralandı. Chihuahua eyaleti savcılığı ve emniyet yetkilileri, ülkenin en çok cinayet işlenen kentindeki eve 3 kamyonetle gelen saldırganların, otomatik silahlarla partiye katılanlara ateş açtıktan sonra kaçtıklarını belirttiler. Ölenlerin 14 ila 20 yaşlarında olduğunu belirten yetkililer, saldırıda 9 yaşında bir çocuğun da ağır yaralandığını kaydettiler. Polis, saldırıdan sonra olay yerinde uyuşturucu çetelerinin kullandığı tipte silahlara ait 70 mermi kovanı buldu. Ciudad Juarez kentinde geçen pazar günü de iki eve düzenlenen saldırıda 9 kişi öldürülmüştü. ABD'nin Teksas eyaletinin El Paso kenti ile sınırdaş olan Ciudad Juarez kenti, Sinaloa ve Juarez adlı uyuşturucu kartelleri arasındaki savaş yüzünden, son yıllarda dünyanın en tehlikeli ve en çok cinayet işlenen kenti haline geldi. Kentte bu yıl 2 binden fazla insan öldürüldü.