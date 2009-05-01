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Spor

City’nin hedefi Robben

Hollandalı milli kanat oyuncusu 20 milyon Euro karşılığında transfer olabilir.

01 Mayıs 2009 03:00


Hollandalı milli kanat oyuncusu 20 milyon Euro karşılığında transfer olabilir.


The Daily Mirror’ın haberine göre İngiltere’nin zengin kulübü Manchester City, Real Madridli Arjen Robben’i sezon sonunda transfer etmek istiyor.

Hollandalı milli oyuncu, 37 maçta 10 gol atarken yaz aylarında Real Madrid’in başkanı olması beklenen Florentino Perez’in planlarında bulunmuyor.

Çıkan bazı haberlerde Inter’in oyuncuyla ilgilendiği belirtilmişti. Fakat Robben’in Inter’e transferi ihtimaller arasında bulunsa da antrenör Jose Mourinho ile Robben’in ilişkisi iyi durumda değil.

25 yaşındaki oyuncu için Real Madrid’in 20 milyon Euro civarında bir fiyat öngördüğü belirtiliyor.

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