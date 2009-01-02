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Spor

City'nin hedefi Bridge

Manchester City'nin Chelsea forması giyen Wayne Bridge için Londra kulübüne 12 milyon Sterlin önerdiği iddia edildi.

02 Ocak 2009 02:00


İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Chelsea forması giyen Wayne Bridge için Londra kulübüne 12 milyon Sterlin önerdiği iddia edildi.


Sezon başında Katar merkezli bir şirket tarafından satın alınan Manchester City, Premier Lig'in ilk bölümünde beklenen performansı sergileyemedi. Transfer çalışmalarına başlayan mavi beyazlıların ilk hedefi, Chelsea'nin sol beki Wayne Bridge.

Özellikle Robinho'nun transferinden sonra artan beklentileri karşılayamayan Manchester City, kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalara başladı.

City menajeri Mark Hughes, ilk hedef olarak Chelsea forması giyen sol bek Wayne Bridge'i belirledi.

Londra kulübünde genellikle Ashley Cole'ün yedeği olarak kulübede oturan Bridge için City'nin 12 milyon Sterlin önerdiği iddia edildi.

Kulüplerin bonservis konusunda anlaştığı, Manchester City'nin Brigdge ile görüşmelere hemen başladığı belirtildi.

Menajer Hughes, "ilgilendiğimiz bir kaç futbolcu hakkında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Gelecek hafta içinde yeni futbolcuların takıma katılacağını umuyorum. Ocak ayında transfer yapmak kolay iş değil ama bunu şimdi ya da biraz daha sonra başaracağımızdan eminim" dedi.

Premier Lig'de istikrarsız bir performans ortaya koyan Manchester City, son 2 maçta 4 puan alarak 13. sıraya kadar yükseldi ve biraz olsun rahatladı.

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