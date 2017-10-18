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Spor

City'i durdurabilen yok

İngiliz ekibi, 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı

18 Ekim 2017 14:38

Şampiyonlar Ligi grup elemelerinin 3’üncü haftasında Manchester City, konuk ettiği Napoli’yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 9’da Sterling ve 13’te Gabriel Jesus’tan geldi.

Konuk ekip Napoli, 38’inci dakikada Dries Mertens’le penaltı kaçırırken 73’te tekrar yakaladığı penaltı şansını Amadou Diawara ile değerlendirdi.

Gruptaki diğer maçta Shakhtar Donetsk, Feyenoord’u deplasmanda 2-1 yendi.

F Grubu’nda 3’te 3 yapan Manchester City 9 puanla lider konumda bulunurken 6 puanla Shakhtar ikinci, 3 puanla Napoli üçüncü ve henüz puan alamayan Feyenoord son sırada yer aldı.

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