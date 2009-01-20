City'e olumsuz yanıt



AC Milan Kulübü Başkanı Silvio Berlusconi, İngiliz ekibi Manchester City'nin Brezilyalı yıldız Kaka için yaptığı 120 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi.



AC Milan'ın Brezilyalı yıldızı Kaka'nın İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'e transferi gerçekleşmedi.



İtalyan ekibi, Manchester City'nin Kaka için önerdiği 120 milyon Euro'luk teklifi reddetti.



Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Silvio Berlusconi, Brezilyalı yıldızın kalması için eylem yapan taraftarları da dikkate alarak Kaka'nın Milan'da kalacağını açıkladı.





Abu Dhabi United grubu tarafından satın alındıktan sonra önce Robinho'yu Real Madrid'den 40 milyon Euro karşılığında transfer eden Manchester City, AC Milan'ın yıldızlarından Kaka için yaklaşık 120 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.



Konuyla ilgili bir televizyon kanalına açıklama yapan Berlusconi, "Kaka Milan'da kalıyor. Onun için para her şey demek değil" şeklinde konuştu.

