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Spor

City'den buffona servet

Leggo’nın yayınladığı haberde Manchester City’nin Juventus’un kalecisi Gianluigi Buffon için yetmiş milyon avro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Sulaim al-Fahim paranın güc&uu

05 Eylül 2008 03:00

Leggo’nın yayınladığı haberde Manchester City’nin Juventus’un kalecisi Gianluigi Buffon için yetmiş milyon avro ödemeye hazır olduğu belirtildi. 

City’nin yeni sahipleri futbollarını bir üst seviyeye çıkarmak istiyorlar. Bunun içinde çok fazla para harcayıp dünyanın en iyi oyuncularını kadrolarına katmaya çalışıyorlar. Sulaim al-Fahim paranın gücü olduğunu biliyor ve Buffon, transfer listesindeki ilk isim olarak gözüküyor.

“Dünyadaki en iyi oyuncuları almaya çalışacağız ve alacağız; en iyi olmak istiyoruz.”

Leggo'nun iddiasına göre İngiliz kulübünün Juventus’a yetmiş milyon avroluk bir teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi. Juventus’un satmayı düşünmediği, hırslarını Şampiyonlar Ligi için sakladıkları ama yüksek teklifin dikkat çekebilebileceği de haberde belirtilmiş.

Buffon 2001 senesinde Parma’dan Juventus’a rekor ücret karşılığında (40 milyon avro) gelmişti.

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