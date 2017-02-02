City, West Ham'ı dörtledi

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Slaven Bilic'in takımı West Ham ile Manchester City karşı karşıya geldi.



West Ham'ın evinde oynanan mücadelede gol perdesini City'den 17. dakikada Kevin de Bruyne açtı. 21. dakikada David Silva skoru 2-0'a getiren golü attı.



Silva'nın ardından 39'da sahne alan Gabriel Jesus, farkı 3'e çıkardı.



İlk yarı Manchester City'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi



Penaltı kazanan Manchester City'de topun başına geçen Yaya Toure, 67. dakikada ağları sarsarak karşılaşmanın skorunu belirledi.



Manchester City, deplasmanda Slaven Bilic'in takımı West Ham'ı 4-0 mağlup etti.



City, bu sonuçla 46 puana ulaştı ve 5. sıradaki yerini korudu. 28 puanda kalan ve 11. sırada bulunan West Ham'ın sıralaması da değişmedi.