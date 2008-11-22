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Spor

City Arsenal'i devirdi

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal'i sahasında 3-0 mağlup etti.

22 Kasım 2008 02:00


Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal'i sahasında 3-0 mağlup etti.


İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, sahasında konuk ettiği Arsenal'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi City'nin gollerini 5. dakikada Ireland, 56. dakikada Robinho ve 90. dakikada penaltıdan Sturridge attı.

Bu sonuçla üst üste iki haftayı yenilgiyle kapatan Arsenal 23 puanda kalarak ligde 5. sıraya gerilerken, 4 hafta aradan sonra kazanan Manchester City puanını 17'ye yükseltti.

SÜRPRİZ SONUÇLAR

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Chelsea, Liverpool ve Manchester United ise haftayı golsüz beraberliklerle kapattılar.

Chelsea-Newcastle United, Liverpool-Fulham ve Aston Villa-Manchester United karşılaşmaları 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

MIDDLESBROUGH EVİNDE KAYBETTİ

Tuncay Şanlı'nın formasını giydiği Middlesbrough da, sahasında konuk ettiği Bolton Wanderers'a 3-1 yenildi. Konuk ekibin gollerini Steinsson, Taylor ve Elmander atarken, Middlesbrough'nun tek golü Pogatetz'den geldi.

Middlesbrough'da Tuncay Şanlı maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika oyunda kaldı.

TOPLU SONUÇLAR

Chelsea: 0 – Newcastle United: 0
Liverpool: 0 – Fulham: 0
Manchester City: 3 – Arsenal: 0
Middlesbrough: 1 – Bolton: 3
Portsmouth: 2 – Hull City: 2
Stoke City: 1 – West Bromwich Albion: 0
Aston Villa: 0 – Manchester United: 0

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