City, 92 yıl sonra sahasında Chelsea'ye 3 gol birden attı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Etihad Stadı'nda manchester city ile Chelsea kozlarını paylaştı. Manchester City, mücadeleyi 3-0 ile kazanarak 'şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyim' mesajını verdi.

Mücadelenin ilk dakikasından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Sergio Agüero, 79. dakikada Vincent Kompany ve 85. dakikada Fernandinho'dan geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ilk hafta West Bromwich'i 3-0 ile geçen Manchester City, ikinci maçını da gol yemeden tamamladı ve 6 puana yükseldi. Açılışta Swensea ile 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybeden son şampiyon Chelsea ise, 2 hafta sonunda 1 puanda kaldı ve hayalkırıklığı ile lige başladı. Öte yandan Chelsea, 1998-99 sezonundan bu yana ilk kez, ilk 2 haftada 3 puanla tanışamamış olurken; City de 92 yıl sonra evinde Chelsea'ye 3 gol atmış oldu.

Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea deplasmanda West Bromwich ile karşılaşacakken, Manchester City ise deplasmanda Everton ile kritik bir sınava çıkacak.