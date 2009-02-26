Citi'nin CEO'su ABD yönetimine yalvardı

Citigroup’un CEO’su Vikram Pandit’in Amerikan Hükümetinden bir yetkiliyle yaptığı telefon görüşmesinde "Bizden vazgeçmeyin. Yönetim şansı verin" diyerek, hükümetin yönetim konusunda kendilerini sıkıştırmamasını istedi.



Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde Pandit’in yalvararak, hükümetten bir yetkiliyle telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Devletinin elindeki yüzde 7.8’lik imtiyazlı hissenin Citigroup’un yüzde 40’ına denk gelecek şekilde adi hisseye dönüştürülmesi konusunda Citigroup ve hükümetten yetkililerin görüştüğü biliniyordu.



Söz konusu senaryo, bankaya ihtiyacı olan gerekli sermayeyi kazandırmakla birlikte, yönetim gücünü kaybetmesi, kaderiyle ilgili kararları hükümete bırakması anlamına geliyor. Böyle bir dönemde Vikram Pandit’in hükümetten üst düzey bir yetkiliye "Bizden vazgeçmeyin. Yönetim şansı verin" demesi ’ABD finans dünyasının zirvesinde kimin olacağı ortaya çıktı’ şeklinde değerlendirildi.



Bölünsün diyenler artabilir



Citigroup’un talebinin, finans devinin bölünmesi yönündeki politik basktıları artırabileceği belirtiliyor. Öte yandan bu talebin vergi mükellefleri için bir tehlike getirdiği de iddialara arasında. Çünkü adi hisse sahipleri, kurumun likiditesi olduğu dönemlerde geri ödemelerde en son hak talebinde bulunabiliyor. ABD devletinin elinde bulunan yüzde 7.8 oranındaki imtiyazlı hisse senetlerinin toplam 45 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanıyor.



Citigroup yönetiminin, bankanın imtiyazlı hisselerini elinde bulunduran Singapur hükümetinin kontrolündeki Kamu Yatırım Şirketi, Abu Dabi Yatırım İdaresi ve Kuveyt Yatırım İdaresi gibi özel yatırımcıları söz konusu imtiyazlı hisseleri de, adi hisseye dönüştürmek için ikna etmeye çalıştığı da ileri sürülmüştü.



Yıldız Savaşları’nın ölü yıldızı Citi mi



Citigroup yetkililerinin, daha önce dünyayı yok eden süper silahların bulunduğu Star Wars (Yıldız Savaşları) filmine gönderme yaparak, finansal sistemi tehdit etmesine karşılık önceki federal yetkililer, Citigroup’un ’Ölü Yıldız’ olduğunu dile getirmişti. Wall Street Journal gazetesinde bir yetkilinini bankacılık devi için ’yönetilemez’ dediği aktarıldı. Hükümet ile bir ilerleyen bir gerileyen ilişkilerin bankanın içinde bulunduğu karmaşık durumu iyice zorlaştırdığı belirtiliyor.