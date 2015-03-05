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Ekonomi

Citigroup, yaklaşık 1.1 milyar dolarlık Akbank hisselerini sattı

Citigroup 2007 yılında Akbank'ın yüzde 20 hissesini 3.1 milyar dolara satın almıştı

05 Mart 2015 10:09

Citigroup Akbank'ta yaklaşık 1.1 milyar dolara denk gelen 396 milyon hissesinin satış işlemini gerçekleştirdi.

Hisseler 7.36-7.52 lira bandından satışa çıkarılacak. Citigroup 2007 yılında Akbank'ın yüzde 20 hissesini 3.1 milyar dolara satın almıştı. Mayıs 2012'de Citigroup elindeki yüzde 10.1'lik Akbank hissesini 1.150 milyar dolara satmıştı. Elinde kalan yüzde 9.9'luk hisseyi ise 2012'de 3 yıl boyunca satmamayı taahhüt etimişti. Bu süre dolunca Citigroup elindeki geri kalan yüzde 9.9'luk hisseyi de sattı.

 

200 yıllık bir tarih

 

 

Kuruluş tarihi 1812 yılına kadar uzanan Citibank ABD'nin en büyük bankalarından biri.

 

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