Citigroup kamulaştı gibi...

ABD hükümeti ile Citigroup'un devletin elinde bulunan 25 milyar dolar büyüklüğündeki imtiyazlı Citigroup hissesinin adi hisseye çevrilmesi konusunda anlaştı.ABD Hazinesi, elinde bulunan önemli miktarda Citigroup imtiyazlı hissesini, diğer imtiyazlı hisse sahibi kişi ve kuruluşların da aynı şekilde hareket etmesi durumunda, adi hisseye çevireceğini açıkladı.Hazine tarafından yapılan açıklamada, imtiyazlı hisselerin adi hisseye çevriminin bankaya yeni kaynak aktarımı anlamına gelmediği ve "Hazine'nin Citigroup'a yaptığı yardımı artırmayacağı" belirtildi.Hazine, Citigroup'un sermaye tabanın güçlendirmek amacıyla, kendi çevrim miktarını diğer imtiyazlı hisse sahiplerinin çevirme oranlarını dolar bazında bire bir karşılayacak şekilde artıracağını belirtti.Hisse çevrimleri sonrasında ABD devletinin Citigroup'taki payı yüzde 36'ya yakın olacak. Açıklamanın ardından ABD borsa vadeli işlemlerinde düşüş devam etti.Citigroup tarafından yapılan açıklamada ise bankanın 2008'de devam eden faaliyetlerinden 32.1 milyar dolar zarar ettiği belirtildi.Anlaşma, aynı zamanda Citigroup'un yönetim kurulu üyelerinin çoğunun değişmesini öngörüyor. Bankanın CEO'su Vikram Pandit görevinin başında kalacak.