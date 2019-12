Citigroup hisselerinde tarihi düşüş

Monex’teki payını satmayı planlıyor





Yüzde 36'sı devlete geçti

Citigroup'un hisseleri 97 cente kadar indi. 2006 sonunda piyasa değeri 277 milyar dolardan fazla olan Citgroup'un piyasa değeri, borsadaki son değer kaybı ile birlikte 6 milyar doların altına geriledi.Yatırımcıların bankaya artık güven duymaması, Citigroup hisse senedinin dün yüzde 10'a yakın değer kaybetmesine neden oldu. Böylece Citigroup, 2006 yılında ulaştığı zirveden en dip seviyeye indi. Citigroup hisse senedi, 2006 yılında 56 dolara kadar çıkmış, piyasa değeri 277 milyar doları aşmıştı. Dünü 1 dolar 2 sentte tamamlayan Citigroup'un piyasa değeri de 6 milyar doların altına geriledi.Dünya'da 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren Citigroup yetkilileri, hisselerinin ilk kez 1 doların altına düşmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Auburn Üniversitesi maliye profesörü ve Milken Enstitüsü kıdemli araştırmacılarından James Barth "bu, tamamıyla kötü bir haber. ABD yönetiminin gösterdiği çabaların da yatırımcının güvenini artırmadığını gösteriyor. Şimdi asıl endişe, hükümetin bankaya bir noktada (artık yeter) diyebilecek olmasıdır" dedi.Dow Jones Indeksi sözcüsü Naomi Kim ise, "durumu yakından takip ettiklerini" söyledi. Ctigroup, New York Borsası'nda hisseleri olan üç bankadan biri. Dow Jones endeksi, Citigorup'la birlikte sadece Bank of America ve JP Morgan Chase'in hisselerini içeriyor. New York borsanında öğleden sonra ilk saatlerde Citigroup hisseleri, kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 1,05 dolardan işlem gördü.Japonya'nın Yomiuri gazetesinde yayımlanan bir haberde, Citigroup'un Japonya'da faaliyet gösteren internet broker şirketi Monex Group'taki yüzde 26 hissesini nakit kaynak yaratmakamacıyla satmayı planladığı belirtildi.Kayıtlı müşteri sayısı olarak Japonya'nın ikinci büyük internet broker şirketi olan Monex'in hisseleri haberin ardından yüzde 8 düştü. Citigroup'un şirketteki hisselerinin değeri ise 14.1 milyar yene (144 milyon dolar) geriledi. Citigroup aynı zamanda Japonya'daki holding şirketi Nikko Cordial Holdings'i satmaya çalışıyor.ABD'nin Citigroup'a milyarlarca dolar akıtması, bankanın değer kaybetmesinin önüne geçemedi. ABD devleti şu ana kadar Citigroup'a 45 milyar dolar kredi verdi, 300 milyar dolarlık riskli varlığını da garanti altına aldı.Citigroup, geçen hafta, ABD hükümetiyle, devlete ait imtiyazlı Citigroup hisselerinin adi hisseye çevrilmesi konusunda anlaşmaya vardı.Citigroup, hisse çevrimi sonucu hükümetin, bankanın yaklaşık yüzde 36 hissesine sahip olacağını açıkladı. Banka, Singapur hükümeti ve diğer yatırımcıların da hisse değişimine katılacağını belirtti.Yönetici kadrosunu değiştireceğini açıklayan Citiıgorup, tüm temettü ödemelerini de durdurduğunu duyurdu.