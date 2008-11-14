Citigroup 10 bin çalışanıyla yolunu ayıracak

RBS Bank 3 bin kişiyi işten çıkartacak

ABD’li bankacılık grubu Citigroup’un yatırım bankası ve diğer bölümlerinden küresel çapta en az 10 bin kişinin işine son vereceği bildirildi.Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Citigroup işgücünü gelecek yıla kadar 352 binden 290 bine düşürmeyi planlıyor. Banka yılın üçüncü çeyreğinde 11 bin kişinin işine son verdi. Böylelikle bankanın daha önce işine son verdiği 2 bin kişinin dahil edilmesiyle bu yıl işine son verilenlerin sayısı 23 bine tırmanmıştı.Haberde, uluslararası finans krizinin patlak verdiği Eylül ayından bu yana dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının yaklaşık 50 bin çalışanın işine son verdiği belirtildi.