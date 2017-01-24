Citibank: Türkiye Hazine tahvillerinde iyimserleşiyoruz

Citibank'ın Londra merkezli stratejisti Luis Costa Pazartesi günü kaleme aldığı notunda, Türkiye Hazine tahvillerinde "iyimserleştiklerini" ve Türk lirası cinsinden 2023 vadeli Türkiye Hazine tahvillerini tercih ettiklerini söyledi. Citi model portföyüne, "yüzde 0.5 Türkiye Hazine tahvilinde ağırlık artır" eklediğini de belirtti.

Öte yandan, Citi, yüzde 13 karını realize ettiği kısa Türk lirası/Güney Afrika randı pozisyonunu da kapattığını duyururken, kısa Türk lirası pozisyonunu da "nötre geri" çektiğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın "daha ihtiyatlı bir para politikası çizgisine zorlandığını" belirten Citi analistleri, Merkez Bankası'nın şu anda aslında faiz politikasında revizyonun "tam ortasında" olabileceğini söyledi.

Costa, Aralık sonundan bu yana artan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini işaret ederek, Merkez Bankası'nın "fonlama kanalları kullanımında yeni bir ayar" yapma kararı alabileceğini söyledi.