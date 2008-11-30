Citi: Savaş çıkar, altın fırlar

ABD’nin 306 milyar dolarla kurtarma paketi hazırladığı Citi’den kabus gibi rapor geldi. Kriz savaşlara yol açabilecek ve 2009’da altının onsu da 2 bin dolar olacak.



CitiGroup, altının dengeli bir çıkış yaşadığını ve dünya genelinde merkez bankaları piyasaları likiditeye boğmaya devam ettikçe gelecek yıl sonunda onsunun 2 bin dolara ulaşacağını söyledi. Bankanın açıklamasında, finans otoritelerinin daha önce alınmamış tedbirleri almaya iten sıkıntıların geçen yüzyılın aşırılıkları nedeniyle olduğu belirtildi.



Açıklamada, ‘Bu kumar iki uç noktada bitebilir: Ya enflasyonun canlanmasıyla ya da depresyona, sivil itaatsizliğe veya muhtemel savaşlara götüren bir gerilemeyle söz konusu olacak. Ancak bunun sonucu da altının yükselişi olacak’ denildi. Bankanın Teknik Strateji Başkanı Tom Fitzpatrick ‘Dünya yapılanların çekiminden sonra normale dönemeyecek. Tozlar yatışınca ya yapılanlar işe yarayacak ya da piyasaya sürdükleri likiditeler enflasyonu besleyecek. Ya da zaten o kadar fazla zarar verilmiş olacak ki yapılanlar bu yüzden işe yaramayacak ve mali zemin kaybetmenin ekonomik zemin kaybetmeye dönüşeceğini göreceğiz. Bunun olmasını beklemiyoruz ancak aylar geçtikçe güvenin azaldığına şahit oluyoruz’ dedi.



Bunalım artıyor



Fitzpatrick ‘Bu da politik istikrarsızlığa neden oluyor. Avrupa çevresindeki ülkelerin ciddi bir bunalım içinde olduklarını görüyoruz. Bazı liderler popülerliklerini yitirdi. İnsanların vatandaşlık hakkını kaybetmiş gibi hissetmesi grevlerle başgösteren yerel huzursuzluklara yol açtı’ dedi. Altın ticaretiyle uğraşanların kağıt paradan kurtulmaya çalışan Çin’in altın rezervini 600 tondan 4 bin tona çıkarma çalışmasına dikkat kesilmiş durumda olduklarını söyleyen Fitzpatrick ‘Bu doğruysa çok önemli bir gelişme’ dedi.

