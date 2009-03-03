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Ekonomi

Citi ev kredi ödemelerine 500 dolar indirim yaptı

ABD'li Citigroup, bazı ev sahiplerinin tutsat (mortgage) kredisi ödemelerini üç aylık süre için 500 dolar indirdi.

03 Mart 2009 02:00

ABD'li Citigroup, bazı ev sahiplerinin tutsat (mortgage) kredisi ödemelerini üç aylık süre için 500 dolar indirdi.

Citigroup'un uygulamaya koyacağı "İşsiz Ev Sahipleri Programı"ndan, işsiz ev sahipleri yararlanacak ve bu kişiler üç ay boyunca her ay için ortalama 500 dolar daha az tutsat kredisi ödeyecek.

Programdan yararlanan kişiler üç aydan sonra halen işsizlerse, bu kişilerin ödemeleri için en uygun ödeme seçeneği oluşturulacağını belirten Citigroup, üç ay içinde iş bulan ev sahiplerinin ise normal ödemelerine devam edeceğini ya da uzun dönemli uygun kredilerden yararlanabileceğini kaydetti.

Citigroup, bu programın gelecek iki yılda binlerce ev sahibi için uygun olabileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

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