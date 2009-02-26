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Ekonomi

Citi: Dolar 2009'u 1.75 lirayla kapatır

Citigroup, yıl sonuna kadar TL'nin dolar karşısında yüzde 6 daha değer kaybedeceğini, yılı 1.75 liradan tamamlayacağını öngördü.

26 Şubat 2009 02:00

Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacına işaret eden Citi, TL’nin yılı 1.75 seviyesinden tamamlayacağını öngördü.

Citigroup, yayınladığı bir raporunda, Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacına işaret ederek yıl sonuna kadar TL'nin dolar karşısında yüzde 6 daha değer kaybedeceğini ve yılı 1.75 seviyesinden tamamlayacağını öngördü.

Citigroup, gelişmekte olan piyasaların para birimlerine ilişkin değerlendirmelere yer verdiği bir rapor yayınladı.

Citi'nin raporunun Türkiye bölümünde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Mali performansta ve büyüme de gözlenen bozulma bir IMF programına duyulan ihtiyacı güçlendirdi. Bununla birlikte iki taraf arasında yeni bir krediye ilişkin görüşmeler dondurulmuş durumda. Buy dondurulmanın arkasında yatan anlaşmazlık harcamalara ve orta vadeli mali reformlara ilişkin konular olarak tahmin ediliyor. Biz halen bir anlaşma sağlanabileceği inancımızı koruyoruz, bu anlaşmanın mart ayındaki yerel seçimlerden sonra gerçekleşmesi muhtemel görünüyor. Programın büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler var ancak biz 20 ila 25 milyar dolar büyüklüğünde bir paketin piyasalar tarafından olumlu algılanacağını düşünüyoruz. Bu arka plan dikkate alındığından TL'nin değeri kırılgan bir görüntü izliyor. Piyasalar gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinden, özellikle yüksek dış finansman açığı olan ülkelerin para birimlerinden kaçış eğilimi gösteriyor. Türkiye'de cari işlemler açığı hızla daralıyor, ancak büyük miktardaki brüt finansman zorunluluğu açığı, kredi piyasalarındaki daralma ve merkez bankası'nın gerçekleştirdiği faiz indirimleri Türk Lira'sının değeri açısından olumlu bir tablo oluşturmuyor. Bu nedenle yıl sonuna kadar TL'nin yüzde 6 daha değer kaybederek yılı dolar karşısında 1.75 TL seviyesinden tamamlamasını bekliyoruz."

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