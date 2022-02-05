Citi'den Türkiye analizi: Rekabetçi kur tek başına yeterli değil

Citi analistleri, paylaştıkları araştırma raporunda para politikasındaki belirsizlik ve Türk Lirası'nda artan oynaklık göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de enflasyonun mayıs ayında yüzde 50’yi aşarak zirveye ulaşacağını, sonrasında ise yüzde 30-35 civarında seyredeceğini öngördü. 2021’de yaşanan fiyat gelişmeler ve ocak ayındaki yükseliş sonrasında bunun döngüsel değil sürekli bir konjonktüre işaret ettiğini belirten Citi, kurdaki geçişkenlik ve geçmiş verilere karşı hassasiyeti yüksek olan ileriye dönük beklentilerin de bu konjonktürü desteklediğini söyledi.

"Merkez Bankası para politikasını 2022’nin ilk çeyreğinde gözden geçirecek"

BloombergHT'nin haberine göre Citi, para politikası belirsizlik ve kurdaki oynaklıktan dolayı enflasyon görünümünün de önceki yıllara göre ciddi derecede bozulduğunu vurguladı. Beklentileri ve fiyat istikrarını sağlamak için Merkez Bankası’nın gerçekten sıkı bir para politikası izlemesi gerektiğini söyleyen Citi analistleri, Türkiye için doğal faiz oranı ve enflasyon tahminlerine göre Merkez Bankası’nın para politikasını 2022’nin ilk çeyreğinde gözden geçirmek durumunda kalabileceğini dile getirdi.

Citi, hükümetin Türkiye Ekonomi Modeli ile ilgili de bir değerlendirme paylaştı. Rekabetçi reel döviz kurunun yapısal reformlarla desteklenmediği sürece tek başına cari dengeyi kalıcı olarak iyileştiremeyeceğini belirten kurum, Türkiye’nin 2021’de çift haneli bir büyüme kaydedeceğini ifade etti. Merkez Bankası’nın Eylül 2021’den bu yana 500 baz puanlık faiz indirmesine rağmen tahvil faizleri ve banka kredi faizlerinin ciddi derecede arttığına değinen Citi analistleri, politika yapıcıların banka kredileriyle ekonomik aktiviteyi canlandırmada bu yıl zorlanabileceğini vurguladı.

Düşük politika faizi ve rekabetçi kurun döngüsel olarak ekonomiyi destekleyebileceğini fakat bunun tek başına bir ekonomik dönüşüm sağlamayacağını söyleyen Citi, yalnızca üretimdeki artışın kişi başına düşen milli geliri artırabileceğini ve insanların yaşam kalitesini iyileştirebileceğini belirtti.