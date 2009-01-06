

Beşiktaş Yönetimi, disiplin kurallarına uymayan futbolcularına acımadı...



Siyah beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören, yöneticilerden Kenan Öner, Levent Erdoğan, Ertunç Soğancıoğlu, Halim Aydın, Şeref Yalçın, Hakan Aksoy, Bülent Deriş ve Behçet Ümitlen’in katıldığı toplantıda ceza yağdırdı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, yönetim, kampa 7 gün geç katılan Cisse’ye rekor ceza verdi. Fransız futbolcuya 200 bin Euro ceza kesen siyah beyazlılar, gereksiz yere kart gören Sivok, Delgado ve İbrahim Üzülmez’i de unutmadı.



Prim varsa ceza da olmalı



Ankaraspor maçında kırmızı kart gören Tomas Sivok’a 60 bin Euro, aynı maçın bitiminde rakibine tokat atan İbrahim Üzülmez ile G.Saray derbisinde oyun dışı kalan takım kaptanı Matias Delgado’ya 50’şer bir lira para cezası verildi. Dün yapılan toplantıda alınan kararlar, futbolculara tebliğ edildi.



Beşiktaş’ta başarıya prim verildiğini belirten, başarısızlığın da faturasının olması gerektiğini savunan asbaşkan Levent Erdoğan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli ve ekibinden aldığımız rapor doğrultusunda titiz bir çalışma yaptık. Nasıl ki, başarıya süper prim veriyorsak, mağlubiyetlerin ve disiplinsiz davranışların da cezası olmalı.



İbrahim Üzülmez: Karara saygılıyız



Kimse Beşiktaş Kulübü’nden daha üstün değildir. Kamp dönemi başlamış, 7 gün geçmiş, Cisse ortada yok. Bu hareketinin bir karşılığı olmalıydı. Biz de gereken cezayı kestik." Siyah beyazlı yönetimin verdiği cezalara saygılı olduklarını söyleyen İbrahim Üzülmez ise, "Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun sezon başında yapmış olduğu ceza yönetmeliğine saygı duyuyorum.



Bir anlık öfke bana pahalıya mal oldu. Takım arkadaşlarım da aynı saygı ve sevgiyi göstermeli. Beşiktaş tarihinde çok önemli cezalar kesildi. Biz takım olarak bu cezalara rakiplerimiz karşısında alacağımız başarılı sonuçlarla yanıt vereceğiz" diye konuştu.