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Spor

Cisse kalıyor

Cisse konusunda Mustafa Denizli yönetime rapor vermiş ve Fransız futbolcunun kalmasını istediği iddia ediliyordu

15 Mayıs 2009 03:00


Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cisse konusunda Mustafa Denizli yönetime rapor vermiş ve Fransız futbolcunun kalmasını istemişti.

Fanatik Gazetesi'nin 15 Mayıs 2009 tarihli bugünkü sayısındaki habere göre; Asbaşkan Ertunç Soğancıoğlu, kupa finalinin ardından tecrübeli oyuncuyla görüştü ve anlaştı.

2 yıl daha İstanbul’da

Soğancıoğlu’nun, “Kalmanı istiyoruz, senin düşüncen nedir?” sorusuna, Fransız futbolcu şu yanıtı verdi: Buna çok sevindim. Ülkemden de teklifler var. Ancak ben Beşiktaş’ta mutluyum. Futbol yaşantımdaki ilk şampiyonluğu bu sezon yaşayacağım. Bundan şüphem yok. Ayrıca kupayı kazanmak da, mutluluğumu bir kat daha arttırdı... Cisse’nin yıllık 1.5 milyon Euro’ya 2 senelik imza atacağı öğrenildi.

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