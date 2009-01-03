Cisse defteri kapanıyor mu?

Tatilini izinsiz olarak 1 hafta uzatan Cisse sabırları taşırdı.Fransız yıldızın sözleşmesi uzatılmayacak, en yakın zamanda yollar ayrılacak.



27 Aralık'ta toplanan takıma 2 Ocak’ta katılan Beşiktaş’ın Fransız yıldızı Edouard Cisse’nin bileti kesiliyor... Dün sabah tesislere gider gitmez soluğu teknik direktör Mustafa Denizli’nin yanında alan tecrübeli futbolcu özür dileyip, “Ailem Fransa’da yaşıyor, çocuklarımdan aylardır ayrıyım. Ayrıca babamın ameliyatı da beni zor durumda bıraktı. Siz, takım arkadaşlarım ve camiadan özür diliyorum. Verilecek her cezaya razıyım. Takıma katılmak istiyorum” dedi.



Cezası 50 bin Euro



Cisse'nin mazeretlerini kabul etmeyen Denizli, “Herkesin bir hikayesi vardır. Kendine göre haklı mazeretlerin de olsa, bu sana ayrıcalık tanımaz. Herkes kurallara uymalı. Gereken cezayı alacaksın” yanıtını verdi. Yönetimin 50 bin Euro ceza vermeyi planladığı ve sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Ayrıca Cisse’nin, Tabata transferi için Gaziantepspor’a teklif edeceği de bildirildi. Böylece Cisse’nin Beşiktaş macerası, en geç bu mayıs ayında noktalanacak.



Cisse’nin Beşiktaş karnesi



Sezon Maç Dakika Gol



2007-2008 25 2059 2



2008-2009 14 1153 -



Toplam 39 3212 2



