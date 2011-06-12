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Dünya

CİSR EŞŞUĞUR ORDUNUN KONTROLÜNDE BEYRUT (A.A)

12 Haziran 2011 20:40

-CİSR EŞŞUĞUR ORDUNUN KONTROLÜNDE BEYRUT (A.A) - 12.06.2011 - Suriye ordusu ülkenin kuzeyindeki Cisr Eşşuğur kasabasında yeniden kontrolü sağladı. Associated Press haber ajansı muhabiri, Suriyeli askerlerin Cisr Eşşuğur'da tam olarak kontrolü sağladığını söyledi. Suriye resmi haber ajansı SANA da ordu birliklerinin kasaba yolları ve köprülerine yerleştirilen patlayıcıları imha ettikten sonra Cisr Eşşuğur'a girdiğini duyurdu. SANA haberinde, askerler kasabaya girdiğinde şiddetli çatışmaların olduğu belirtildi. Kasabayı son anda terk eden bir Cisr Eşşuğur sakini de neredeyse tamamen boşalan kasabanın denetiminin, ordunun eline geçtiğini anlattı. Suriye'deki hükümet karşıtı protestoları kayıt altına alan Yerel Koordinasyon Komiteleri tarafından yapılan açıklamada ise ''Cisr Eşşuğur'un güney ve doğudan aralarında tankların da olduğu 200 askeri araçla saldırıya uğradığı'' ifade edildi. Suriye ordusunun bu sabah kente girerek bazı silahlı kişileri yakaladığı, diğerlerinin ise kaçtığı belirtilmişti.

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