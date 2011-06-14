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Dünya

CİSR EŞ ŞUĞUR'DAN KAÇANLAR GERİ DÖNÜYOR CİSR EŞ ŞUĞUR (A.A)

14 Haziran 2011 21:45

-CİSR EŞ ŞUĞUR'DAN KAÇANLAR GERİ DÖNÜYOR CİSR EŞ ŞUĞUR (A.A) - 14.06.2011 - Suriye'nin kuzeyindeki Cisr Eş Şuğur'da bir süredir devam eden çatışmalar yüzünden bölgeden kaçanların geri dönmeye başladığı bildirildi. Kasabada hafta sonundan itibaren ordunun kontrolü sağlamasıyla birlikte bölge dışına kaçan çok sayıda kişinin geri dönmeye başladığı kaydedildi. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişinin Cisr Eş Şuğur'a döndüğü belirtildi. Bu kişiler, bölgede silahlı grupların kontrolü ele geçirmesinin ardından yaşam korkusuyla bölgenin çevresindeki dağlara, ülkenin çeşitli kentlerine ve bir kısmı da Türkiye'ye kaçmıştı. Cisr Eş Şuğur'un merkezinde hayatın çok yavaş da olsa normale dönmeye başladığı gözlendi. Az sayıda Suriyeli aileleriyle birlikte dışarı çıkmaya başladı. Kent merkezinde ordu birliklerinin çok sayıda asker ve tankla bulunduğu gözlendi. Kasabada güvenlik sağlanmasına karşın bölgedeki silahlı grupların kırsal alanlara kaçması sebebiyle tehlikenin devam ettiği, bu nedenle Cisr Eş Şuğur'un da içinde bulunduğu geniş bir bölgede askeri operasyonların sürdüğü belirtildi.  Bu arada silahlı grupların bölgede kontrolü ele geçirdiği üç gün boyunca öldürdükleri kişileri gömdükleri toplu mezarların bulunması için çalışmalar devam ediyor. Şimdiye kadar iki toplu mezarın ortaya çıkarıldığı bildirilmişti. Bugün ise bir çöplüğün altında üçüncü mezarın bulunduğu kaydedildi. Ancak toplu mezarlara tuzaklar kurulması nedeniyle üçüncü  mezar yarın açılacak.

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