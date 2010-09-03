Cisco Extendmedia'yı satın alıyor

T24- Video içeriğinin ücretlendirilmesi konusunda içerik yönetim sistemi geliştiren ExtendMedia’yı satın almaya hazırlanan Cisco, IP video konusundaki ürün portföyünü daha da genişletecek.





Veri ağları konusunda dünya lideri olan Cisco, Kanada’da üretim faaliyetlerini sürdüren Boston merkezli ExtendMedia şirketini satın almayı planladığını duyurdu. Video içeriğinin ücretlendirilmesi ve reklam destekli iş modellerinin geliştirilmesi için yazılıma dayalı içerik yönetim sistemleri geliştiren ExtendMedia, Cisco’nun IP video konusunda servis sağlayıcılara sunduğu ürün portföyünü daha da güçlendirecek.





Servis sağlayıcıların altyapılarını her cihaza video sağlayabilmek ve daha zengin kullanıcı deneyimi sunabilmek için güçlendirdiğine dikkat çeken Cisco Servis Sağlayıcılar Video Teknoloji Grubu Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Enrique Rodriguez, “Servis sağlayıcılara daha interaktif, kişisel deneyim sağlayan ve tüketici görüntüleme cihazları için kaliteyi optimize edebilecekleri çözümler sunan ExtendMedia, Cisco’nun IP video hizmetleri alanındaki pozisyonunu güçlendirecek” diyor.





Planlanan bu satın almanın ardından Cisco’ya IP ağları üzerinden çoklu ekranlı video sağlamanın zorluklarını iyi bilen güçlü bir yazılım kadrosu da katılacak. Cisco’nun halihazırda sunduğu IP video çözümlerine entegre edilecek olan ExtendMedia’nın içerik yönetim sistemi Cisco’nun gelecek nesil video mimarisinin çekirdeğini oluşturacak. Cisco ve ExtendMedia birlikte servis sağlayıcılara tüm ağ ve cihazlar üzerinden her içeriğe erişim sağlayan en iyi kullanıcı deneyimini yaşatan gelecek nesil uçtan uca video mimarisini sunabilecek.





Bedeli henüz açıklanmayan bu satın almanın 2011 mali yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Satın almanın ardından ExtendMedia çalışanlarının büyük bölümünün Cisco’nun Servis Sağlayıcılar Video Teknoloji Grubu çatısı altında çalışmaya devam edeceği bildirildi.

