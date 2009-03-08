‘Çiş’ davasında hazırlanan ‘belge sahte’ çıktı!

AKP Antakya Belediye’si tarafından, 2007'deki Genel Seçimler öncesinde, ‘sokağa işediği’ iddiasıyla CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'a kesilen 117 liralık para cezası, belgenin sahte olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildi.



Milletvekili Gökhan Durgun'a, sokakta tuvalet ihtiyacını giderdiği için hakkında tutanak düzenleyen zabıta memurları, mahkemede çelişkili ifadeler verdi.



Bir memur, tutanağı olay yerinde düzenlediklerini diğeri ise belediyeye gidip orada düzenlediklerini ifade etti.



Yine zabıtalardan biri, "Durgun imzadan imtina etti" derken, diğeri milletvekiline imzalaması için teklifte bulunmadıklarını söyledi.



Bu çelişkili ifadeler üzerine tutanağın sahte olduğuna hükmeden mahkeme, 117 liralık para cezasını iptal etti.



Milletvekili dava açacak



Belediye Başkanı Mehmet Yeloğlu, “Maalesf böyle talihsiz bir olay yaşandı. Milletvekili, olay yerinde o faaliyeti yapınca, zabıta ekipleri de tutanak tuttu” derken, Durgun ise hakkındaki iddiaları yalanladı ve “Olay gecesi başka bir yerdeydim. Belediyenin yolsuzluklarını ortaya çıkardığım için bana iftira atıldı” diye konuştu.



CHP'li milletvekilini yolsuzluk iddialarını ispata çağıran Yeloğlu, “Onun iddiaları hiç bitmez ve bugüne kadar hiçbir iddiasını kanıtlayamadı. Eğer elinde belge varsa bugüne kadar niye açıklamadı” dedi.



Gökhan Durgun ise, Antakya Belediye Başkanı Mehmet Yeloğlu ve kararı verenler hakkında dava açacağını söyledi.



Olay nasıl olmuştu?



İddiaya göre, bir grup CHP'li, Başbakan Erdoğan'ın seçim afişlerinin bulunduğu reklam panolarına CHP adayı Durgun'un afişlerini astı. Bu duruma AK Partililer tepki gösterdi. Olay yerine gelen Gökhan Durgun da, partililerle konuştuktan sonra sokakta tuvalet ihtiyacını giderdi.



Zabıta ekipleri, Durgun hakkında "içkili olduğu ve bir taksi durağı yakınına ihtiyaç giderdiği" iddiasıyla, tutanak düzenledi.



Olaydan 2 gün sonra yapılan Genel Seçimler’de milletvekili seçilen Gökhan Durgun'a, kabahatlar kanunu uyarınca 117 TL ceza kesildi.