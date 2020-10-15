"Cironun yarısının döviz cinsinden olması Koç Holding'e güçlü koruma sağlıyor"

HSBC’nin araştırma birimi, Koç Holding’le ilgili bir rapor yayınladı. Raporda Koç Holding’in toplam cirosunun yarısının döviz veya dövize bağlı olduğu belirtilerek, bu durumun ekonomik çalkantıda güçlü koruma sağladığını vurguladı. Haziran sonunda Holding’in 1.7 milyar dolar tutarında nakitinin bulunduğunu kaydeden HSBC, bunun önemli bölümünün döviz olduğuna dikkat çekti.

Pandemiye rağmen Koç şirketlerinin otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde beklentilerin üzerinde performans gösterdiği belirtilen raporda, Tüpraş’ın ise diğer şirketlere göre daha yavaş bir toparlanma sürecinde olduğu yorumu yapıldı.

HSBC, Koç Holding'in 2020'de 162 milyar TL, 2021'de 201, 2022'de ise 231 milyar TL ciro yapacağını öngördü.