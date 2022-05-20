İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "cirleklik yapmak" ifadesini kullanmasının ardından anlamı tartışılmaya başlandı.

19 Mayıs Perşembe günü Samsun dönüşü havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'la ilgili iddiaları ve seçim güvenliği tartışmalarıyla ilgili olarak, "Anadolu'da derler 'cirleklik yapma' diye. Bu seçimlerde elbette 'cirleklik' yapmak isteyeceklerdir!" demişti.

Akşener'in bu açıklaması üzerine Gazeteci Fehmi Koru yazısında kelimeyi, ''Meral Akşener Anadolu’da kullanıldığını özellikle belirtmiş, ancak bugüne kadar herhangi bir kişinin ağzından hiç işitmedim ‘cirleklik’ sözcüğünü. Kullanımda olan hemen her sözcüğe yer verilen D. Mehmet Doğan’ın ‘Büyük Türkçe Sözlük’ ve İlhan Ayverdi’nin üç ciltlik ‘Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ gibi başvuru kaynaklarında aradım, onlarda da bulamadım. Cirleklik yapma ile galiba 'Oyun bozanlık yapma anlamı kast ediliyor'' şeklinde kaleme aldı.

Cirlek ne demek? Cirleklik yapmak ne anlama geliyor?

Cirleklik kelimesinin, yerel Türkçe'deki anlamı, ''İnce ve sürekli sesle bağırıp ağlayan'' anlamına geliyor.