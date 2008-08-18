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Dünya

'Çirkin kadınlar İsa Dağı'na'

Avustralya'da Mount Isa (İsa Dağı) adlı madenci kasabasının belediye başkanı, "Burada 5 erkeğe 1 kadın düşüyor. Çirkin kadınlar kasabamıza gelip mutlu olabilir"

18 Ağustos 2008 03:00

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki madenci kasabası Mount Isa'nın (İsa Dağı) belediye başkanı, "Burada 5 erkeğe 1 kadın düşüyor. Çirkin kadınlar kasabamıza gelip mutlu olabilir" dedi.

Belediye Başkanı John Molony, geçen hafta yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Toprağının altı madenle dolu olan bu kasabada 5 erkeğe 1 kadın düşüyor. Bu kadınlar da pek güzel değil ama nedense basında mutlu mesut fotoğrafları yer alıyor. Dolayısıyla, ülkedeki çirkin kadınlar da buraya gelip mutlu olmanın yollarını arayabilir" dedi.

Özür dilemeyi reddediyor

Bu açıklamanın ardından hem kasabanın kadınları, hem erkekler hem de insan hakları savunucuları ayağa kalktı. Belediye Başkanı'nın yaptığı şeyin 'tam bir terbiyesizlik' olduğunu savunan kesimler, Molony'nin bu açıklaması nedeniyle özür dilemesini istedi. Ancak Molony, bu büyük gafı nedeniyle özür dilemeyi ve açıklamalarını geri almayı reddediyor.

'Kasabanın güzelleri' de tepkili

Bu arada, kasabanın 'güzel' kadınlarından Anna Warrick (27), Catherine Willett (26) , Melissa Kuhl (24) ve Clare Kreis (23), basına verdikleri demeçte, "Bu kasabada maden çok ama erkeklerde bir cevher yok. Onlar içmekten, etrafa bağırıp çağırmaktan başka birşey bilmiyorlar. Aralarında iyi olanlar da var ama hemen bekar kadınlar tarafından kapılıyorlar" diyerek hem kasaba erkeklerine hem de belediye başkanına tepkilerini dile getirdi. (Tempo24)  

 

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