-''CİRİT'' DÜNYA GÜNDEMİNDE ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - Türkiye'nin füze teknolojisinde önemli bir aşaması olarak gösterilen aktif lazer güdümlü füzesi ''CİRİT'', kaydettiği başarılarla dünya gündeminde yer alıyor. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, CİRİT'in başarılı testleri, yabancı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin de ilgisini çekmeye başladı. CİRİT'in, yurtiçindeki ihtiyaçları karşıladıktan sonra, yurtdışından da önemli bir talep görmesi bekleniyor. -LAZER GÜDÜMLÜ ''CİRİT''- ATAK helikopterlerinin havadan yer hedeflerine karşı kullandığı 2.75 yarı aktif lazer güdümlü füzesi CİRİT, hafif zırhlı hedeflere karşı yüksek doğrulukta çalışıyor. CİRİT, dumanı azaltılmış yakıtlı ve duyarsız mühimmat özelliğine sahip roket motoru ile üç etkiye aynı anda sahip çok amaçlı harp başlığı ve elektromekanik kontrol tahrik sistemlerine sahip bulunuyor. MIL-STD 810 F ve MIL-STD 464 A ile uyumlu, tasarımı Roketsan tarafından gerçekleştirilen MIL-STD-1760 arayüze haiz farklı entegrasyon modellerine uygun CİRİT podlarından ateşleniyor. M ve LAU lançerlerden atılabilen füze, tasarımı Roketsan tarafından gerçekleştirilen MIL-STD-1760 arayüze haiz akıllı poddan da ateşlenebiliyor. Aktif lazer güdümlü CİRİT, Türk taarruz helikopterleri T129'ların en etkili silahı olacak. ''CİRİT''in Türkiye'deki füze teknolojisi geliştirilmesi için de önemli bir aşama olduğu kaydediliyor. -CİRİT'İN KULLANIM ALANLARI CİRİT, farklı kara ve hava platformlarına entegrasyon imkanı bulunmakla birlikte, öncelikli olarak taarruz helikopterlerinden kara hedeflerine yönelik olarak kullanılacak. Hafif zırhlı/zırhsız ve hareketli hedefleri imha etme yeteneği bulunan CİRİT'in füzesine iki alternatif harp başlığı takılabiliyor. Çok maksatlı başlık olarak tanımlanan birinci alternatifte, zırh delme, yangın çıkarıcı ve parçacık etkisi bulunuyor. Yüksek İnfilaklı Başlık olarak tanımlanan ikinci alternatifte ise sadece parçacık etkisi bulunuyor. -CİRİT'İN SERİ ÜRETİME GEÇME ZAMANI CİRİT'in, 2010 yılı itibarıyla tüm geliştirme ve tasarım doğrulama faaliyetleri tamamlandı. Seri üretim faaliyetleri, kalifikasyon çalışmalarına paralel olarak başladı. Halen parça ve alt sistem seviyesinde seri üretim çalışmaları yürütülürken, ilk seri üretim kafilesinin, bu yıl içinde üretilmesi hedefleniyor. 8 kilometre menzilli 'CİRİT'in Türkiye'deki füze teknolojisi geliştirilmesi için de önemli bir aşama olduğu kaydediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine kazandırılacak lazer güdümlü füze CİRİT, özellikle Türk şirketleri TUSAŞ ve Aselsan ile İtalyan Finmeccanica grubu şirketi AgustaWestland'ın ortak üreteceği T129 taarruz helikopterinde kullanılacak. 70 mm çapındaki yarı aktif lazer güdümlü füze ''CİRİT''in özellikle hafif zırhlı hedeflerde istenilen tahribatı sağladığı belirtiliyor. CİRİT'in şimdiye kadarki atışlarında hava platformu olarak AH-1W helikopteri kullanıldığı belirtiliyor. Füzenin Türk taarruz helikopteri T129'da etkin olarak kullanılması bekleniyor. -ROKETSAN 1988 yılında ulusal füze ve roket programlarında öncü olmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla kurulan ROKETSAN, bugün Türkiye savunma sanayinin teknoloji üreten stratejik merkezlerinden biri olarak faaliyette bulunuyor. Roket ve füze sistemleriyle ülke savunmasına hizmet etme, Türkiye'nin teknolojik altyapısına katkıda bulunma misyonu, deniz altından uzaya roket ve füze teknolojilerinde lider kuruluş olma, özgün ürünleri ve ileri teknolojisi ile dünyada ilk 50 firma arasında yer alma vizyonuyla hareket eden ROKETSAN, deneyimli, nitelikli ve dinamik insan kaynağıyla sektöre yön veriyor. Mühendislik geliştirme çalışmaları ile savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştiren ROKETSAN, özgün tasarımları ve üretimleri ile alanında lider konumda bulunuyor. Yapısal, termal, mekanik tasarımlar, iç balistik, güdüm-kontrol, silah sistemleri, aerodinamik, kompozit malzeme, yakıt sistemleri ve harpbaşlığı teknolojilerinde uzmanlaşmış olan ROKETSAN, ulusal ve uluslararası projelerin güvenilir ortağı olarak görülüyor. ROKETSAN yurtiçinde 300, yurtdışında 140 firmayla çalışırken, yurtiçinde 100, yurtdışında 35 imalatçı alt yükleniciyle işbirliği yapıyor. Türkiye, ROKETSAN'ın kuruluşuyla, kimyasal girdilerin üretimi, kompozit malzeme ve yapı teknolojileri, çevresel testler, statik ateşleme, atışlı testlere ilişkin tüm ölçüm ve kayıt olanakları gibi kritik teknolojik yeteneklere ve sistem düzeyinde sorumluluk alacak bilgi ve tecrübeye kavuştu. ROKETSAN bugün, çalışmaları ülke sınırlarını aşan, kendi teknoloji alanındaki NATO programlarına katılan, ürünlerini dost ülkelerin silahlı kuvvetlerinin hizmetine sunan bir kuruluş olarak gösteriliyor.