Çırılçıplak poz verip oy istedi

İspanyol politikacı Yolanda Couceiro Morin, seçim kampanyasında kullanacağı afişler için çırılçıplak poz verdi.

İspanya'nın Bilbao şehrinin Portugalete kasabasında aday olan Morin, afişinde "politikacılar bizi çırılçıplak bıraktı" sloganını kullandı.

47 bin nüfusa ve genelde sol eğilimli bir profile sahip olan kasabadan, sağ kanatta yer alan partisi için yarışan politikacı, aynı zaman partisinin Bask bölgesinde tek adayı olma özelliğini taşıyor.

Morin'in aday olduğu kasabanın Belediye Başkanlığı'nı şu an Sosyalist Parti'li Mikel Torres sürdürüyor.



Bu kampanya her ne kadar çılgınca gözükse de Morin İspanyol politikacılar arasında soyunan ilk isim değil. Albert Rivera da 2006 yılında seçim kampanyası için benzer pozlar vermişti.