Çırılçıplak” gösteren X-Ray artık Avrupa'da

T24 - Vücudu “çırılçıplak” gösteren teknoloji artık Avrupa Birliği ülkelerindeki havalimanlarında da kullanılacak.



Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerindeki havalimanlarında tam vücut tarayıcılarının kullanılmasına karar verdi.



Milletvekilleri güvenliğin artırılması için bu uygulamaya yeşil ışık yakarken, üye ülkelere bu teknolojiyi insan sağlığı için en zararsız şekilde uygulamaları çağrısında bulundu.



Kansere yol açan iyonize ışınların kullanımına karşı çıkan vekiller, yasaklı olan sıvı maddelerin de 2013 yılına dek uçaklara tekrar alınmasını talep ediyor.



Euronews'in haberine göre, havaalanlarında güvenliği arttırmayı hedefleyen tam vücut tarayıcıları, silah, patlayıcı yada benzeri maddelerle ile güvenlik kontrolünden geçmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor.



Vücudu çıplağa yakın olarak görüntüleyen yüksek teknolojili bu cihazlardan geçmek istemeyen yolcular, bu uygulamaya reddebilme hakkına sahip olacak.



Bilimadamları ise, bu yeni cihazların kanser riskini arttırdığı uyarısında bulunuyor.





ABD KULLANIYOR



Amerika Birleşik Devletleri’ndeki havalimanlarında terör saldırıları olasılığına karşı geçen yıl kullanılmaya başlanan tüm vücut tarayıcıları tartışma yarattı. Yüksek teknolojili bu cihazlar, yolcuları “çırılçıplak” gösteriyor.



Yolcular ise, bunun özel hayata müdahale olduğunu düşünüyor: “Bütün insanların önünde o şekilde durmak gerçekten utanç verici. Bu ellenmek gibi birşey.”



Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma ve Güvenlik Yönetim Birimi (TSA) ise, söz konusu uygulamanın güvenlik için gerekli olduğunu savunuyor: “Eğer sorunuz, insanların hassasiyetlerini anlayıp anlamadığımsa, evet anlıyorum. Şayet bu politikayı değiştirip değiştirmeyeceğimi soruyorsanız, hayır. Çünkü son istihbaratlar bize vatandaşlarımızın teröristler tarafından havada öldürülmeye çalışıldığını gösterdi. Hayır, bu politikaları değiştirmeyeceğim.”





