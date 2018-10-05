Çırçır fabrikasında yangın (2)

150 İŞÇİ SEFERBER OLDU, KONTROL ALTINA ALINDI

Adana\'da, çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ayrıca yangın sırasında, fabrikada çalışanan yaklaşık 150 işçi, yükselen alevlere müdahale etmek için seferber oldu. Kazma ve küreklerle yanan pamuk balyalarını sördürmeye çalışan işçilerin büyük bir bölümü ise dumandan etkilendi. Nefes almakta güçlük çeken işçilere ise sağlık ekibi oksijen vererek müdahale etti. Büyük zarar gören fabrikayı gören işçilerin bazıları ise yol kenarlarına oturarak ağladı.



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