T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çırçır fabrikasında yangın (2)

150 İŞÇİ SEFERBER OLDU, KONTROL ALTINA ALINDI Adana'da, çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı

05 Ekim 2018 17:47

150 İŞÇİ SEFERBER OLDU, KONTROL ALTINA ALINDI
Adana\'da, çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ayrıca yangın sırasında, fabrikada çalışanan yaklaşık 150 işçi, yükselen alevlere müdahale etmek için seferber oldu. Kazma ve küreklerle yanan pamuk balyalarını sördürmeye çalışan işçilerin büyük bir bölümü ise dumandan etkilendi. Nefes almakta güçlük çeken işçilere ise sağlık ekibi oksijen vererek müdahale etti. Büyük zarar gören fabrikayı gören işçilerin bazıları ise yol kenarlarına oturarak ağladı.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SEFERBER OLDU KONTROL ALTINA ALINDI AdanaAyrıcaKazmaNefesBüyükFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24