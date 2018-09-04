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Çırak, balans ayarı yaptığı TIR'ın altında kalarak öldü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, rot balans ayarını yaptığı TIR'ın altında kalan Hıdır Önder (14), yaşamını yitirdi

04 Eylül 2018 14:11

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, rot balans ayarını yaptığı TIR\'ın altında kalan Hıdır Önder (14), yaşamını yitirdi.
Nusaybin ilçesinde, rot balans atölyesinde çırak olarak çalışan Hıdır Önder, bir TIR\'ın ayarını yaparken aracın kayması sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Önder, arama kurtarma ekiplerinin yardımı ile vinçle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Önce Nusaybin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hıdır Önder yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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