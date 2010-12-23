-ÇIRAĞAN SARAYI'NDA ZİRVE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Çırağan Sarayı'nda başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, Türkiye dahil üye 10 ülke ve misafir ülkeler sıfatıyla KKTC, Irak, Katar, Ürdün, Lübnan ve Suriye katılıyor. Cumhurbaşkanı Gül zirve başlamadan önce katılımcıları Çırağan Sarayı'nın kapısında karşıladı. Karşılamanın ardından zirvenin yapılacağı salona geçildi ve zirve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Zirveye Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Dışişleri Bakanı Zalmay Resul, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile geçici Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Kazakistan Başbakanı Kerim Massimov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Dışişleri Bakanı Hamrokhon Zarifi, misafir ülkelerden de Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Lamia Asi ve KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Aytuğ Plümer katılıyor. Zirvede üye ülkeler Türkmenistan ve Özbekistan ise düşük düzeyde temsil ediliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açılış konuşmasını yapacağı toplantının ardından görüşmelere geçilecek. EİT pulu imza töreninin gerçekleştirileceği zirvede, daha sonra Cumhurbaşkanı Gül konuk devlet ve hükümet başkanları onuruna öğle yemeği verecek. "EİT 2015 Vizyon Belgesi'nin Yarı Dönem Değerlendirmesi" ana temasıyla düzenlenen zirvede, EİT Dönem Başkanlığı da İran'dan Türkiye'ye geçecek. Zirve sonunda İstanbul bildirisinin yayımlanması da beklenirken, katılımcılar birbirleriyle çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecekler. Zirve öncesinde, dün de EİT 19. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı düzenlenerek, bugünkü toplantının hazırlıkları yapıldı. -EİT- 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan arasında kültürel, ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan EİT'e Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türk Cumhuriyetleri de dahil oldu. Teşkilatın halen 10 üyesi bulunuyor. Türkiye, Pakistan, İran, Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın üye olduğu kuruluşun İstanbul'daki zirvesinde, KKTC, Irak, Katar, Ürdün, Lübnan ve Suriye de misafir ülke olarak yer alıyor. Üyeler arasında kültürel, ticari ve ekonomik alanda işbirliğini amaçlayan EİT'in hedefleri arasında, 2015 yılına kadar serbest ticaret bölgesi oluşturmak da bulunuyor. -BASIN MENSUPLARININ EŞYASI ARANDI- Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül'ün konuk devlet ve hükümet başkanlarını karşılamasını görüntülemek isteyen basın mensuplarının kamera, fotoğraf makinesi ve çantaları, güvenlik gerekçesiyle Çırağan Sarayı'nın helikopter pistinde yere konulup köpek kullanılarak aramadan geçirildi.