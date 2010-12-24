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ÇIRAĞAN SARAYI'NDA ÜÇLÜ ZİRVE   İSTANBUL (A.A)

24 Aralık 2010 12:34

-ÇIRAĞAN SARAYI'NDA ÜÇLÜ ZİRVE   İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantısı, Türkiye-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanlarının çalışma kahvaltısıyla başladı. Çırağan Sarayı'ndaki kahvaltıya, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Zalmay Resul ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi katıldı. Basına kapalı yapılan çalışma kahvaltısından görüntü alınmasına izin verildi. -GÜL KARZAİ İLE BİRARAYA GELDİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile biraraya geldi. Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında Çırağan Sarayı'ndaki Sultan Suite'de heyetlerin de hazır bulunmasıyla gerçekleştirilen görüşme, gazetecilerin görüntü almalarının ardından basına kapalı sürdürülüyor.

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