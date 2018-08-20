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Çıra için zarar verilen ağaçlar tedavi ediliyor

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde çıra yapmak için gövdeleri oyulan ağaçlara Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri tedavi ve bakım uyguladı

20 Ağustos 2018 22:34

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde çıra yapmak için gövdeleri oyulan ağaçlara Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri tedavi ve bakım uyguladı.
Erbaa’ya bağlı Hacıali ve Canbolat köyleri sınırlarında ormanlık alan içerisinde çıra çıkartmak için zarar verilen 44 ağaca Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri bakım ve tedavi uyguladı. Ağaçların gövdelerinin tedavisi amacıyla, yaralanan bölümleri çamur sıvanarak kapatıldı. Görevliler daha sonra ağaçları bezle sararak ağaçların yaralı gövdelerini kapattı. 

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