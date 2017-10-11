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Cips kutusundan 'kokain' çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı

11 Ekim 2017 18:29

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, cips kutusu içerisinde 138 gram kokain ele geçirildi.
Antalya\'da bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu İlçesi\'nde bir otomobili durdurup, arama yaptı. Aramada, cips kutusu içerisine gizlenmiş 138 gram kokain ile 400 gram esrar, hassas terazi ve bir miktar amonyak ele geçirildi. Otomobilde bulunan D.C. ile yanında bulunan C.T. gözaltına alındı. D.C. hakkında, başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Kentteki ikinci operasyonda ise bir ihbarı değerlendiren narkotim ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali\'ndeki D.Ç.\'nin valizinde arama yaptı. Aramalarda hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin evine de baskın yapan polis, 20 paket eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan D.Ç. de polis merkezine götürüldü.

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