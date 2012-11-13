Cips gasp eden çocuğa 2 yıl 9 ay hapis!

Adana'da geçen yıl 2 paket cips ve 10 lira para gasp ettiği gerekçesiyle yargılanan 17 yaşındaki sanık, 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, bakkaldan 4 lira değerinde 2 paket cips ile 10 lira gasp ettiği iddia edilen 17 yaşındaki T.Ç.'yi ''yağma'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cipsin değerinin az olması ve sanığın yaşını göz önünde bulunduran heyet, sanığın dava sürecindeki iyi halini de dikkate alarak cezayı 2 yıl 9 aya indirdi.

Mahkeme heyeti, T.Ç. ile arkadaşı Y.O. (19), A.T. (17) ve M.T.'nin (15) ''nitelikli yağma, ve hırsızlığa teşebbüs'' suçundan beraatına karar verdi.

Geçen yıl, Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde bir bakkalı gasp ettikleri iddia edilen T.Ç, Y.O, A.T. ve M.T. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.