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Dünya

Çipras'tan taziye mesajı

"Barış ve demokrasi için komşularımızla birlik içindeyiz"

10 Ekim 2015 21:04

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara'da meydana gelen saldırı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara’da 'Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi, Barış Emek Demokrasi' mitinginin toplanma yeri olan Ankara Tren Garı önünde gerçekleşen saldırı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Çipras, “Türkiye’deki kurbanların ailelerine derin taziyelerimi sunuyorum. Barış ve demokrasi için komşularımızla birlik içindeyiz” ifadesini kullandı.

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