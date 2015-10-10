Çipras'tan taziye mesajı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara'da meydana gelen saldırı nedeniyle taziye dileklerini iletti.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara’da 'Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi, Barış Emek Demokrasi' mitinginin toplanma yeri olan Ankara Tren Garı önünde gerçekleşen saldırı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.
Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Çipras, “Türkiye’deki kurbanların ailelerine derin taziyelerimi sunuyorum. Barış ve demokrasi için komşularımızla birlik içindeyiz” ifadesini kullandı.